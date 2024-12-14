«Плевок на мир и человечество». Голые украинки повредили бензопилой монумент у здания ООН в Швейцарии

Информационное агентство Reuters сообщило, что активистки украинской феминистской группы Femen в знак протеста против России повредили известный на весь мир «Сломанный стул» у здания ООН, который является одним из главных достопримечательностей Женевы.
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