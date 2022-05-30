Творожные лепешки по-швабски

Рецепт из разряда смешал и готово, очень простой, но какой замечательный результат! Вкуснейшие лепешки-в меру сладкие, нежные, со сливочно-творожным вкусом, дополнительную нотку придаёт глазурь-ее вкус можно менять и получать разные оттенки.