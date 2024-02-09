Из Аргентины в г.Владимир. Через Москву xD IPhone 13 Pro Max

Нежный. Сразу начните разговор, чтобы понять ситуацию: немного устаревший iPhone 13 Pro Max прибыл из Бунес-Айра Эту посылку я сохраню как трофей проблема тривиальная - imei есть, но не отображаются SIM и ESIM и не активна кнопка сотовой сети.
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