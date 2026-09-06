Volcanic eruptions strand 170,000 at Indonesian airports

Multiple airports in Indonesia halted flights Sunday after the Anak Krakatau volcano erupted, spewing ash into the island nation's airspace.
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