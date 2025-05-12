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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэттьюс ни разу не забил в первых 4 матчах серии с «Флоридой». У капитана «Торонто» 2 гола в 10 играх в текущем плей-офф при 10 очках

Мэттьюс ни разу не забил в первых 4 матчах серии с «Флоридой». У капитана «Торонто» 2 гола в 10 играх в текущем плей-офф при 10 очках

Капитан «Торонто» не отметился результативными действиями в четвертой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (0:2, 2-2).

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