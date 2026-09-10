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Калужские новости

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Ракетная опасность в Калужской области продлилась 15 минут

Ракетная опасность в Калужской области продлилась 15 минут

Это уже вторая отмена ракетной опасности в Калужской области за последние 24 часа. Первый сигнал тревоги поступил от сработавших сиренКалужский губернатор объявил об отмене ракетной опасности в регионе, второй раз за сутки.

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