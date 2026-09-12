Рыбак выпал из лодки и утонул в реке Мензеля в РТ

В Татарстане рыбак утонул в реке Мензеля. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 54-летний мужчина рыбачил на лодке.
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