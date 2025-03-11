БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Константин Сивков: Нам нужна вся Украина — но вопрос, какой ценой

Константин Сивков: Нам нужна вся Украина — но вопрос, какой ценой

На месте разваливающегося НАТО может появиться европейская армия, неспособная противостоять даже Ирану Ирина Мишина Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Материал комментируют: Константин Сивков Соединенные Штаты ведут дело к заморозке военной помощи Украине.

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