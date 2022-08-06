Андрей Бочкарев: Станция «Тюленевская» перспективной Троицкой линии метро готова наполовину

Станция «Тюленевская» будущей Троицкой линии московского метро достроена наполовину. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Станция «Тюленевская» будущей Троицкой линии московского метро достроена наполовину. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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