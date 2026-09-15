CoinEx прекращает работу спустя 9 лет

Криптовалютная биржа CoinEx объявила о сворачивании своей деятельности. В качестве причин такого решения компания назвала затяжной спад на криптовалютном рынке, падение объемов торгов и ликвидности, а также рост расходов, связанных с соблюдением нормативных требований.