Confirmed the right of the strong! The commander of the ship that hit the Danish helicopter was awarded

The Minister of Defense of the Russian Federation Andrei Belousov awarded the medal " For Military Distinction" to the commander of the corvette "Savvy" for skillful and decisive actions in preventing provocation by a helicopter of the Danish Air Force in the Baltic Sea.
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