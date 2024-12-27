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В Нижегородской области сократят время продажи алкоголя

В Нижегородской области сократят время продажи алкоголя

Глава региона Глеб Никитин аргументирует необходимость этих мер стремлением повысить рождаемость в области.

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