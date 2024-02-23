Ждать ли равновесия: аналитик спрогнозировал, что будет с долларом

В скором времени курс рубля придет в равновесие и будет двигаться в диапазоне 89—91 рубль за доллар. Таким прогнозом поделился финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в беседе с Lenta.
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