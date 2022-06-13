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В Госдуме прокомментировали намерение ЕК провести дебаты по членству Украины в ЕС

В Госдуме прокомментировали намерение ЕК провести дебаты по членству Украины в ЕС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Еврокомиссия проведёт дебаты по предоставлению Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

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