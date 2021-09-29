Реклама товаров враждебных России стран федеральными СМИ

Любопытно, однакоПолитикаРеклама товаров враждебных России стран федеральными СМИавтор - Взгляд изнутри Правильно ли это? Краем глаза случайно увидел по ТВ рекламу какого-то чешского пива.Вернуться к статье4814НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБорис НиколаевичАвтор видать бандеровец, это только они запрещают ввоз товаров и услуг, а также вывоз своих товаров, несмотря на причиненный вред себе! Отказались продавать в Россию дизельные двигатели, стройгидравлику, оборудование для подводных лодок, кораблестроение, и так далее и этим похоронили свою экономику. Автор предлагет и России перенимать дурную и гибельную манеру у бандеровцев. Ну ну!Vlad ИвановПри чем тут бандеровцы? Вы хоть одного, хоть во сне видели? Нет?! То, то зачем же повторять дегенератов. Призыв к сворачиванию торговли, это даже не идиотизм российской власти. Это кретинизм авторов подобных призывов.Андрей СедойНе ерничайАндрей СедойНе ерничайАМАршак Меликджанянидиот, автор предлагает не рекламировать, а вот ты сознательно подменяешь смысл и тут же обвиняешь автора, так кто ты может тот самый .................. бандеровец...............Юлия МасловаАвтор гордится .что китайцы выпускают аналоги мировых брендов? То есть.опять чужими достижениями? А вдруг и Китай войдет в список недружественных стран? Свои-то .российские.где достижения?ГусЕнаЧучундра, Китай угробил свою экологию, теперь ты сраку рвешь чтоб и мы в угоду старым дурам достижениями выпендрелись? А теперь вякни что-нибудь разумное. Сможешь?Аркадий ШацкийВ приложении первого канала назойливо гоняют рекламу ювенальщины о распределении детей по семьям, а тут какие то товары.Евгения БолотоваУдивляюсь, как в мультиках ещё рекламу пива не крутят, или прокладок, или таблеток?АРАлескендер РамазановАвтору -душевного покоя. Бизнесмены даже душу за деньги продадут, поскольку сегодня это эквивалент власти и силы, а бессилие и безвластие унизительны в грешном мире. Нет такого преступления, которое не совершил бы капитал за триста процентов прибыли,(очень примерно цитирую Маркса). А с другой стороны: "Хоть немцу кровному француз совсем не пара, но с радостью мы пьем французское вино!" Гёте ,"Фауст".AIAlex ImenНажива любой ценой -лозунг капитализма.Андрей БалашовА ничего что почти все эти товары производятся на территории России и руками россиян? Даже автомобили, не говоря уже о пиве.Дмитрий ДемочкинЭто пиво варится в России. Просто с совковских времен осталось-если импортное-значит хорошее.НАНаталья АндросоваНачинается! Скоро опять ничего хорошего не будет в магазинах. Да мне наплевать,дружественные они или недружественные,я хочу приобретать качественные и любимые товары,которые давно уже начали исчезать с полок магазинов. Почему не призывают к патриотизму всех этих Дерипаска,потаниных,Ротенбергов и по,которые приобретают себе все и отправляют детей в эти недружественные страны?!Андрей БалашовИдиоты голосуют за запрет... И никто не задумывается о том что почти все товары (повторяюсь) производятся в России... А это рабочие места! Мороженое, машины, часть электроники... Все это производится на территории России...Сергей 166Тогда просто добавить в тексте рекламы "произведено на территории РФ предприятием ......" Возможно, снимется большой негатив по отношению к тому же пиву. А вот рекламу туристическую в отношении этих же прилипал запретить.VGVasily GolovВы читаете на этикетке -ПРОИЗВОДИТЕЛЬ? Там указан город российский. Производить чужое и отдать свое- инвестиции.АВТОВАЗ- филиал Рено.Сергей 166Не на этикетке, а в эфире тв называть город и предприятие. На этикетках слишком мелкий шрифт. А если конкретно Чехия- то её продукция идет в розлив. Чешский лев забегаловки прозываются.Андрей БалашовИ не только... А есть заводы просто построенные зарубежными фирмами. Посмотрите кто производит наше мороженое... Те же сигареты Rothmans делают в Питере!VGVasily GolovПивзавод Балтика кто строил?Дания? Кто строил КАМАЗ?ГАЗ?Брянскую табачную фабрику строили иностранцы?Что такое Силовые машины и как убирали Сименс? Не знаете или не хотите знать?Молоко «Кубанская бурёнка», минеральная вода «Ессентуки» и вода «Родники России», на самом деле принадлежат американской корпорации PepsiCo. Их же «детища» - детское питание «Агуша» и «Чудо», молоко «Весёлый молочник» и «Домик в деревне», сок «Любимый» и пр. Американцами эти продукты стали не сразу. Печенье «Юбилейное», шоколад «Российский», конфеты «Белочка» и «Мишка на Севере» у нас любят и знают с детства. Были наши бренды.стали иностранными.Печенье «Юбилейное» - часть производства американской «Mondelēz International».Косметика с марками «Чистая линия», «Чёрный жемчуг», «Бархатные ручки», «Сто рецептов красоты», «Лесной бальзам», принадлежит (82% акций) голландско-британской компании «Unilever».Андрей БалашовНу и что тут голосить про запреты?Владимир EвтушенкоЧто говорить про предприятия, когда Сбербанк РФ принадлежит РФ чуть больше, чем наполовину.АлександрЭто наши толстосумы тащут продукцию из -за рубежа. И не хватает политической воли это прекратить. Или заставить наших миллиардеров вкладывать деньги в российское производство. Тоже не хватает политической волиАндрей БалашовОтвечу чужим текстом: "Пивзавод Балтика кто строил?Дания! Кто строил КАМАЗ? ГАЗ? ВАЗ? Брянскую табачную фабрику строили иностранцы?Что такое Силовые машины и как убирали Сименс? Не знаете или не хотите знать?Молоко «Кубанская бурёнка», минеральная вода «Ессентуки» и вода «Родники России», на самом деле принадлежат американской корпорации PepsiCo. Их же «детища» - детское питание «Агуша» и «Чудо», молоко «Весёлый молочник» и «Домик в деревне», сок «Любимый» и пр. Американцами эти продукты стали не сразу. Печенье «Юбилейное», шоколад «Российский», конфеты «Белочка» и «Мишка на Севере» у нас любят и знают с детства. Были наши бренды.стали иностранными.Печенье «Юбилейное» - часть производства американской «Mondelēz International».Косметика с марками «Чистая линия», «Чёрный жемчуг», «Бархатные ручки», «Сто рецептов красоты», «Лесной бальзам», принадлежит (82% акций) голландско-британской компании «Unilever».""VGVasily GolovОни тащут из-за рубежа импорт для нас с вами.Без часов и трусов останемся,без холодильника и телевизора.Что производить на новых производствам? Трусы и часы?Немного производим.Ино планетянкаБыла бы моя воля, я бы на корню уничтожила бы рекламный бизнес....Без спроса в карман лезут....СПЛОШНЫЕ НЕУЧИ И БЕЗДЕЛЬНИКИ...А объёмы СМИ уменьшить в десятки раз, сплошное нагнетание НЕГАТИВА !!!...Всех направить САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ - сколько деревьев, убирать СВАЛКИ, может поймут, какую грязь на нас льют !!!Сергей МарьяненкоПолная чушь! У нас на 99% "импортные товары"продаются выпущенные в России. Не везут их из-за границы! А это рабочие места и поступления в бюджет. Да и реклама стоит денег. А вот продумать повышение пошлин для недружественных стран стоит.VGVasily GolovКуда уходит прибыль?Владельцу бренда. За рубеж.Разницы нет,но продали бренды.Так и душу продадут,за доллары или евро.С долларами ,но без душ.александр деевСогласен с вами.А ваш оппонент не в теме,оттого и не знает что выпускается у нас ,а сдесь ли прибыль остаётся или утекает за рубеж? Я и раньше одному такому невежде писал,если в страну пришли иностранные инвесторы,то деньги потраченные здесь на инвестиции,они все равно увезут ,да ещё и с огромной прибылью!А здесь оставят жалкие копейки.Вот есть у нас такая компания как Газпром, там есть тоже иностранные инвесторы,а значит и большая часть того же Газпрома идёт в офшоры.Если продавая газ и нефть наши бизнесмены не добирают денег за границей,то они путем поднятия цены на нефть и газ добирают уже у нас в стране.И это не секрет ни для кого я так думаю.Так что большая часть того что у нас производится в стране принадлежит иностранным компаниям.Если бы это было не так,то президент не говорил бы чаще иностранными словечками.Для кого он каждый год проводит ответное собрание? Правильно ,отчитывается не перед народом,а перед иностранцами.Ведь кто присутствует там , правильно иностранные журналисты и иностранные бизнесмены.Так же каждый год проводится международный экономический форум или в Петербурге или во Владивостоке.Перед кем он там выступает, правильно перед иностранцами.А почему и для кого?Сергей МарьяненкоИ что, Товар производится в России. Из Российского сырья. Все нам в плюс! А прибыль это дело десятое. И я не уверен, что там 100% иностранного капитала. В России создаются отдельные юридические лица. И из прибыли платятся налоги и федеральный и местный бюджеты. Про рабочие места я уже писал! Просто достали уже диванные эксперты, которые ни в чем не разбираются и только кричат, что все плохо!александр деевГде и в каком месте рабочие места? На деревне вы ни одного рабочего места не найдете.Так что лапшу на уши не вешайте!И так всех загнали в города-человейники! Только в городах ещё можно найти рабочие места,но и то не всем.И бред не пишите.Андрей БалашовВот ты как раз из деревни... чуйствуется...Владимир EвтушенкоА прибыль это дело десятое." Иностранцы сделали инвестиций в РИ с 1895 по 1917 год 785 миллионов рублей золотом, за это же время вывезли из РИ в качестве прибыли 2500 миллионов тех же золотых рублей.Так что вы неправы.Просто достали уже диванные эксперты, которые ни в чем не разбираются и только кричат, что все хорошо.VGVasily GolovКогда сами ничего путевого создать и произвести не может,то записаться в развивающуюся страны надо.Но с ядерными боезарядами в 35 тыс шт.стратегической авиацией,межконтинентальными ракетами,АПЛ стратегического назначения.Светлана ХудяковаСмотрю 1 канал спутниковый(бывший ОРТ)там рекламируют 95-Й квартал в Европе.Они со сцены так поливают Россию,ее президента,ее Спутник-V,такую грязь льют,а вы их рекламируете.Совсем из ума выжили.Андрей БалашовНа 1 "95-й квартал"? Ет что-то мадам не то съела... Там ваще смотреть нечего. А этих уродов и подавно... Вот ТНТ, те иногда позволяют, но я сразу переключаю... Не мой уровень интеллекта все что кажут по ТНТ и ТНТ4...Светлана ХудяковаСмотрю 1 канал спутниковый(бывший ОРТ)там рекламируют 95-Й квартал в Европе.Они со сцены так поливают Россию,ее президента,ее Спутник-V,такую грязь льют,а вы их рекламируете.Совсем из ума выжили.Одиссейсовершенно с Вами согласен! И возьму на себя наглость добавить свои 5 копеек. С понедельника по каналу "Россия-1" в прайм-тайм запустили сериал "Шуша". Запустили после довольно продолжительной рекламы и под слоганом "самый ожидаемый детектив осени". Лично меня хватило на 2,5 серии. Смотрел, поддавшись рекламе и не мог понять, что же здесь не так? Фильм - полная халтура с какой стороны не возьмись: и сценарий, и режиссура, и работа съемочной группы: оператора, осветителя и проч., и актерская игра, да и просто соответствие сюжета научным фактам, жизни и здравому смыслу. И декорации странные, и мотивация героев дебильная, и общие планы неестественные. Так продолжалось, пока не догадался заглянуть в анонс: оказалось, что сериал окраинский и только 2 главных героев - российские артисты. Так что, спасибо, что герои хотя бы не "шокают" и не "хэкают". А так - запечатлены ОКРАИНСКИЕ представления о быте - "дорохо-бахато", о современном мегаполисе, об административных помещениях, преступном мире и и о русской полиции. Но вишенка на торте в другом: год выпуска этой халтуры - 2020!!!! Т.е., они нас объявили врагами, поливают помоями на каждом шагу, требуют санкций, убивают наших русских братьев на Донбассе - а ГОСУДАРСТВЕННЫЙ телеканал покупает у них сериал.!!!!!! Но и это еще не все!!! С понедельника же, в сетке вещания того же канала "Россия-1" после "Шуши" и "Вечера с Соловьевым" появился сериал "Небесные родственники". Им заменили ночной повтор дневной серии "Тайн следствия-17". Вишенка на торте там та же самая: производство - Околица, продюсеры - известные "русофилы" Зеленский и его подельник Шафир. Господа телевизионщики, вы что, совсем нюх потеряли: мало того, что пичкаете нас абсолютным дерьмом, так еще и закупаете его у нашего врага!!! ЗАЧЕМ "России-1", а по сути - России, поддерживать НАШИМИ деньгами нацистское и русофобское недо-государство?!?!? Вот хоть убейте меня на месте - не понимаю!!! Да, согласен, Марь-Сергеевна за 20 лет примелькалась, но она же сделана на несколько порядков лучше, чем окраинский мусор - так что, лучше уж крутить ее!!!Aнатолий РайковВ Подмосковье убрали Советские заводы,комбинаты,фабрики.Прекратили своё существование молочные фермы,свинарники,птичники.А так же Госплемзавод крупного рогатого скота остался в воспоминании. Поля и заливные поля заросли бурьяном.Из молоко-завода сделали супермаркет,а вместо его построили завод "Кампино".И завод "Марс"тоже у нас."Керам Марази","Кнауф".Даже завод построили по производству памперсов.Не порю всё это нужно,но зачем уникальные Советские заводы уничтожать и продавать их иностранцам?Такие заводы как АЗЛК,ЗИЛ,можно было вывести куда нибудь в Подмосковье.Только толстосумам этого не надо.А если честно,хороший товар в рекламе не нуждается.Даже рекламой лекарств и аптечной фармацией надо быть осторожным.То или иное не всем подходит и надо рекомендациям врача прислушиваться.Александр СтародубцевКстати Кампино - то же молокозавод. И многие производства дешевле снести, чем перевозить или делать капремонтAнатолий РайковА что вам не нравится?Про Кампино что он молокозавод я и без вас знаю.Я тогда на заводе Марс в Долине Сервис + работал,когда завод Кампино строился.И в йогуртах производящихся в Кампино нету живых бактерий,всё пастеризовано.А наш молокозавод в ремонте не нуждался.Просто в связи с постройкой нового завода Кампино из молокозавода сделали супермаркет.Вот и сам завод.ННиколайhttps://video.mirtesen.ru/videos/personal/2209694 Во многих экранизациях и постановках пьес Шекспира вырезают ключевые эпизоды, или искажают так, что смысл становится чуть ли не противоположным. А в добрые времена, перед постановкой выступал пролог или аналог пролога, поясняя смысл пьесы. А когда и актеры, и зрители понимают смысл пьесы, то это смотрится, и смотреть пьесу легко и интересно. Хорошая практика. Такую традицию следует возобновить. Правда, в наши темные времена, это может быть чревато, такого постановщика, который делает понятные и интересные постановки Шекспира, могут посадить в тюрьму не виновным по какой-нибудь фальшивой экспертизе. Тогда у посадивших невиновного режиссера или артиста будет аномальная ненависть, к примеру, будет непомерный конвой для невиновного. Это есть и в самой тюремной пьесе Шекспира "Мера за меру". Но это современными режиссерами искажается или вырезается. Ну что ж, можно показать правдивую постановку. Ведь правду говорить легко и приятно…Л(Людмила Феоктистова (Юрьева)Самое лучшее пиво делают у нас в Твери- "Афанасий".Алексей ПлескачЖаль, что их дешёвое "Светлое" перестали в 5-ке продавать. Увы! Заменили на очаковское г-но.Алексей ПлескачДело вот в чём. В наших сетях имеется прибалтийское пиво. И?!? Его берут. Запад, кстати, как и японцы с корейцами - покупают и наши продукты питания. А вот та же чешская либерастня - из-за происков которой - и внесена была Чехия в разряд недружественных - как раз не отражает интересов чешских производителей. На 404 вся промышленность - что ещё что-то выпускает - в руках укрокриминалолигархата. Который и является основным - помимо западных - заказчиком всех деяний укроХунты! Но! 404 не считают прямо недружественной, хотя - наши всё же ввели санкции и ограничили доступ укротоваров на наш рынок. Но - лишь частично.Владимир EвтушенкоДа наши бизнюки и в очко дадут себя отодрать, есть прибыль будет в 300%.Андрей БалашовЛужков как-то пытался держать ЗИЛ на плаву... АЗЛК продался Рено... Но худо бедно бывший АЗЛК работает, а вот от ЗИЛ осталась полуразвалившаяся проходная...VGVasily GolovРеклама чисто российской продукции.Развернутые межконтинентальные баллистические ракеты 517 шт.Развернутые ядерные боезаряды/всего зарядов-1456/6275; Стратегические бомбардировщики- 68 шт.;Ракетные подводные крейсера стратегического назначения- 10 шт; Пусковые установки МБР 310 шт.Всего боезарядов 34 000 шт. Данные на март 2021г от АиФ №36 . Для сравнения с США. Россия/США. МБР-2450/1154. РПКРСН- 35/40;ТБ- 130/350 ; БРПЛ-333/672.кол-во боезарядов 34000/23000. На мировом уровне. По кол-ву и качеству.Комментировать
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