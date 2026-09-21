Эксперт Алексей Юдин предупреждает о рисках ИИ в компаниях

Алексей Юдин, эксперт по информационной безопасности, считает, что использование ИИ-агентов поможет бизнесу, но полная замена человеко невозможна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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