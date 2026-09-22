У Трампа на встрече с Зеленским спросили, сможет ли Украина вернуть территории

Трамп провёл в Нью-Йорке встречу с Зеленским. В ходе совместного с главой киевского режима брифинга президент США ответил на ряд журналистских вопросов.
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