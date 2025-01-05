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подсчитано возможное число земных метеоритов на красной планете

подсчитано возможное число земных метеоритов на красной планете

Вероятности столкновений тел, выброшенных с Земли, с другими планетами Солнечной системы и возвращение их обратно на родную планету, но уже в виде «гостей»,  подсчитали ученые Института геохимии и аналитической химии имени В.

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