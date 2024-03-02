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«Пулково» работает в штатном режиме на фоне ЧП с беспилотником

«Пулково» работает в штатном режиме на фоне ЧП с беспилотником

Инцидент со взрывом беспилотника на Пискаревском проспекте не повлиял на работу Пулково. Петербургский аэропорт Пулково продолжает работать в штатном режиме, несмотря на ЧП в Красногвардейском районе, произошедшее утром 2 марта.

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