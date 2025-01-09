Брянскую область с рабочим визитом посетили Николай и Дмитрий Патрушевы

Николай Платонович – бывший секретарь Совета безопасности РФ, а ныне помощник президента России. Его сын, Дмитрий Николаевич - в недавнем прошлом министр сельского хозяйства, теперь же - председатель правительства РФ.
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