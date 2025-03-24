Бойцы ВС России нашли под Угледаром кошек, которые 3 месяца лечили их в подвале

Волонтеры спасли из дома в селе Никольском под Угледаром около 30 кошек. Эти животные три месяца жили в полевом лазарете и помогали российским военным справиться с болью, сообщил «Российской газете» пехотинец с позывным Дамир.
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