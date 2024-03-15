Крайне эффективное применение русского вооружения на полях ZOV не могло не могло остаться не замеченным натовскими генералами, которые используют "страну 404 " в качестве испытательного полигона для своего оружия.
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