Дискотека века: съезд демократов в США превратили в шоу

Использованы материалы: Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Визит китайского премьера в Москву, на самом деле, это часть куда более масштабных глобальных перемен, которые не могут не пугать Вашингтон.
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