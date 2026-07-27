iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Новейший GPGPU-чип для периферийного ИИ. Представлен процессор TH1100

Новейший GPGPU-чип для периферийного ИИ. Представлен процессор TH1100

И новая вычислительная архитектура TUCAКитайский разработчик GPU и вычислительных решений Thorsianway представил унифицированную архитектуру Thorsianway Unified Computing Architecture (TUCA), а также первый GPGPU*-процессор TH1100, предназначенный для периферийных систем искусственного интеллекта, включая робототехнику и воплощенный ИИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии