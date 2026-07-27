Новейший GPGPU-чип для периферийного ИИ. Представлен процессор TH1100

И новая вычислительная архитектура TUCAКитайский разработчик GPU и вычислительных решений Thorsianway представил унифицированную архитектуру Thorsianway Unified Computing Architecture (TUCA), а также первый GPGPU*-процессор TH1100, предназначенный для периферийных систем искусственного интеллекта, включая робототехнику и воплощенный ИИ.
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