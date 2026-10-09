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Заварухин о 7:1 «Металлурга»: «Холодный душ для «Салавата». У «Магнитки» система игры не поменялась, все звенья в атаке сыграли ярко»

Экс-главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил крупную победу «Металлурга» в матче с «Салаватом» (7:1).

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