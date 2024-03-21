Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Голос Василия Уткина в последний раз прозвучал на футбольном стадионе. Перед матчем Россия – Сербия в память о велико...Уткин – любимый к...
  • Лена Мисько
    матч сборной не смотрела, была на хоккее но видела минуту молчания очень трогательноУткин – любимый к...
  • secretmaster
    Очень жаль Василия! Отличный был комментатор. Светлая ему память!Уткин – любимый к...

Уткин – любимый комментатор России, 844-й и 845-й голы Овечкина, Алвеса временно выпустят из тюрьмы, «Авангард» выиграл после отставки Кравеца и другие новости

Уткин – любимый комментатор России, 844-й и 845-й голы Овечкина, Алвеса временно выпустят из тюрьмы, «Авангард» выиграл после отставки Кравеца и другие новости

1. Василия Уткина выбрали любимым комментатором России в проекте Sports, Розанов – 2-й, Стогниенко – 3-й.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
s
secretmaster
Очень жаль Василия! Отличный был комментатор. Светлая ему память!
Ответить
7 час.
Лена Мисько
матч сборной не смотрела, была на хоккее но видела минуту молчания очень трогательно
Ответить
4 час.
Лена Мисько
Голос Василия Уткина в последний раз прозвучал на футбольном стадионе. Перед матчем Россия – Сербия в память о великом спортивном комментаторе и журналисте на стадионе &quot;Динамо&quot; объявили минуту молчания.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору