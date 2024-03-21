Уткин – любимый комментатор России, 844-й и 845-й голы Овечкина, Алвеса временно выпустят из тюрьмы, «Авангард» выиграл после отставки Кравеца и другие новости

1. Василия Уткина выбрали любимым комментатором России в проекте Sports, Розанов – 2-й, Стогниенко – 3-й.
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