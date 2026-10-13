РБК СТИЛЬ
НовоеИмидж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РБК СТИЛЬ

2 273 подписчика

От Сидура до Салаховой: каким получился парк скульптур ММОМА × MR

От Сидура до Салаховой: каким получился парк скульптур ММОМА × MR

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» В сентябре на территории жилого комплекса «МОД» в Марьиной Роще появился парк из восьми скульптур, где классики неофициального искусства соседствуют с художниками нового поколения.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым