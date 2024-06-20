В Родительскую субботу и на Троицу в Кемерове запустят маршруты на кладбища

В Кемерове организуют дополнительные маршруты до кладбищ в Родительскую субботу и на Троицу.22 июня общественный транспорт станет работать по субботнему расписанию, 23 июня - по воскресному расписанию, а также организуют дополнительные маршруты к кладбищам с 09:00 до 16:00.
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