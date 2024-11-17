Ле Пен: Происходит делегитимизация президента Франции

Марин Ле Пен, лидер фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции, убеждена, что если её не допустят до участия в президентских выборах 2027 года, то граждане утратят доверие к будущему главе государства.
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