Глава Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области А.Ю. Шмырову лично заняться расследованием уголовного дела о мошенничестве, возбужденного после телесюжета о недостроенных коттеджах и невыплате зарплаты рабочим.
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