«Жить незачем»: опозорившейся Ольге Орловой пришлось ответить за измены

Ведущая «Дома-2» зализывает раны после скандала подальше от России. Ольга Орлова соцсети46-летняя Ольга Орлова тоже зачем-то засветилась на «голой» вечеринке Ивлеевой, хотя ей лучше бы заняться воспитанием своей поздней дочери Анны от бизнесмена Валерия Маслова.