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«Хорнетс» заинтересованы в продлении контракта с Майлзом Бриджесом

Об этом сказал инсайдер Эдриан Воджнаровски во время освещения второго раунда драфта НБА на ESPN. «Они хотели бы сохранить его.

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