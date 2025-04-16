Обратившемуся к Путину переселенцу из ФРГ помогут получить паспорт

Официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк сообщила о готовности ведомства помочь повару Максиму Житникову, переехавшему из ФРГ во Владимирскую область, в получении российского гражданства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии