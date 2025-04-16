Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    А почему бы не объявить намерение бомбардировки Киева 9 мая?Захарова высказал...
  • Виталий Сорокин
    Уважают только сильных и властных...пару раз "дать по мордам" и всё встанет на место! Хватит кормить и заискивать пер...Пока вы не уснули...
  • sylpfide sylpfide
    Не только киргизы. но все жители среднеазиатских бывших советских республик, тупые, ленивые захребетники.Пока вы не уснули...

Обратившемуся к Путину переселенцу из ФРГ помогут получить паспорт

Обратившемуся к Путину переселенцу из ФРГ помогут получить паспорт

Официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк сообщила о готовности ведомства помочь повару Максиму Житникову, переехавшему из ФРГ во Владимирскую область, в получении российского гражданства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх