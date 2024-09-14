Си Цзиньпин подписал указ о вручении 15 лицам государственных орденов и государственных почетных званий

Пекин, 13 сентября /Синьхуа/ -- Си Цзиньпин в пятницу подписал указ председателя КНР о вручении 15 лицам государственных орденов и государственных почетных званий по случаю 75-й годовщины образования КНР в соответствии с решением ПК ВСНП, которое было принято на 11-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва в первой половине дня в пятницу.