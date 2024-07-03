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Анна Семенович рассказывает о своем тайном возлюбленном после скандала в СМИ

Анна Семенович рассказывает о своем тайном возлюбленном после скандала в СМИ

Певица Анна Семенович призналась, что ее бойфренд, бизнесмен Денис, расстался со своей женой год назад, но бракоразводный процесс продолжается из-за медленных судебных процедур в Германии, где живут жена и ребенок Дениса.

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