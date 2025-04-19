Преосвященный Елисей, Епископ Урюпинский и Новоаннинский, обратился к жителям в преддверие Светлого праздника Пасхи.
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Преосвященный Елисей, Епископ Урюпинский и Новоаннинский, обратился к жителям в преддверие Светлого праздника Пасхи.