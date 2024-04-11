Ломоносовскому Дому детского творчества исполнилось 70 лет

Всего в учреждении реализуется 87 образовательных программ для школьников и дошкольников.В Администрации Архангельска отметили, что Дом творчества обеспечивает образовательную деятельность не только в своих корпусах, но и на базах школ № 20, 26, 28, 27, 30, 33, 36, 83, 93.