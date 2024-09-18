Сегодня еще четыре школы в Екатеринбурге переведены на дистант – выявлена пневмония

Еще четыре школы с 18 сентября в Екатеринбурге переведены на дистант в связи со вспышкой пневмонии. Как сообщает администрация города, к школе № 16, где заболевшие были выявлены в 14 классах, с сегодняшнего дня добавились учащиеся школ № 19, 23, 79 и 181.
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