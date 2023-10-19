Жительницы Ярославского узнают все об эффективной работе на маркетплейсах

Узнать изнутри работу крупных торговых онлайн-площадок, подобрать или разместить товар и разработать стратегию развития своего бренда жительницы Ярославского района с детьми смогут на обучающем курсе «Эффективная работа на маркетплейсах».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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