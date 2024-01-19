Самые бережливые: 4 знака зодиака, которые умеют экономить деньги Алёна Юрьева Вы когда-нибудь задумывались, как астрологический знак влияет на наши финансовые привычки? Оказывается, знак зодиака может иметь существенное влияние на наш подход к управлению деньгами.