Самые бережливые: 4 знака зодиака, которые умеют экономить деньги Алёна Юрьева Вы когда-нибудь задумывались, как астрологический знак влияет на наши финансовые привычки? Оказывается, знак зодиака может иметь существенное влияние на наш подход к управлению деньгами.
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