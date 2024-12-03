✅ В Уфе стартовала неделя бизнеса Первый день недели — «День предпринимательства». Участвуют 14 делегаций из разных стран и 18 регионов России.
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✅ В Уфе стартовала неделя бизнеса Первый день недели — «День предпринимательства». Участвуют 14 делегаций из разных стран и 18 регионов России.