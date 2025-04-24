Центробанки мира стремятся к ослаблению доллара для стабилизации

Большинство центробанков мира были бы рады ослаблению доллара на 10-20% к своим местным валютам. Это поможет снизить реальную долговую нагрузку, удешевит импорт и сократит инфляцию, сообщил РИА Новости эксперт "Эйлер Аналитические Технологии" Беннетт Керр.
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