Центробанки мира стремятся к ослаблению доллара для стабилизации

Большинство центробанков мира были бы рады ослаблению доллара на 10-20% к своим местным валютам. Это поможет снизить реальную долговую нагрузку, удешевит импорт и сократит инфляцию, сообщил РИА Новости эксперт "Эйлер Аналитические Технологии" Беннетт Керр.