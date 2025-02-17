Спецпосланник США по Украине заявил о праве Украины самой принять решение о мире

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что третьи страны не будут навязывать Украине какой-либо вариант окончания конфликта, и что финальное решение будет за президентом страны Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая 2024 года).
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