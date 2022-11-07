Военное обозрение

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Канцлеру Германии пришлось объясняться перед Байденом после своего визита в Китай

Канцлеру Германии пришлось объясняться перед Байденом после своего визита в Китай

Немецкая пресса пишет о том, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось объясняться перед американской администрацией по поводу своего визита в Китай.

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