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Более 780 воюющих за ВСУ наемников привлечены к уголовной ответственности в РФ

В России 785 воюющих на стороне киевского режима наемников привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ после оперативного совещания, которое провел в Донецке глава ведомства Александр Бастрыкин.

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