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Чара без школы, Осипов без рейтинга: новое пике забайкальского губернатора

Чара без школы, Осипов без рейтинга: новое пике забайкальского губернатора

Позиции главы Забайкалья Александра Осипова на «Бирже губернаторов» стремительно рухнули вниз. По мнению аналитиков, это напрямую связано с закрытием школы в Чаре, ситуацию с которой Осипов до сих пор не прокомментировал.

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