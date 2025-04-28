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Мирошник: попытка ВСУ пробить новый коридор для ударов по РФ блокирована

Мирошник: попытка ВСУ пробить новый коридор для ударов по РФ блокирована

Алексей Коновалов/ТАСС Попытка ВСУ пробить беспилотниками новый коридор для ударов по важным российским объектам блокирована системой ПВО, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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