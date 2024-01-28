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Русская весна

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У НАТО нет людей для войны с Россией, — неонацист «Боцман» (ВИДЕО)

У НАТО нет людей для войны с Россией, — неонацист «Боцман» (ВИДЕО)

Один из основателей неонацистского бандформирования «Азов»* и неонацистской партии «Национальный корпус» Сергей Коротких («Боцман») считает, что блок НАТО не сможет вести войну с Россией, потому что у стран альянса «просто нет людей».

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