Бег на высоте птичьего полета: в Москве появился небоскреб со стадионом на крыше

Выйти на пробежку в столице теперь можно на высоте порядка 170 метров над землейВ Раменках, на западе Москвы, появился небоскреб, на крыше которого развернули практически полноценный стадион.
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