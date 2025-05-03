Президент Украины Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста. Об этом заявил РИА Новости российский сенатор Григорий Карасин, прокомментировавший отказ украинского лидера от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.
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